BBC признал утечку серии «Шерлока» непреднамеренной

Британский телеканал BBC признал непреднамеренной утечку финальной серии четвертого сезона сериала «Шерлок» за сутки до ее официальной премьеры на Первом канале, сообщил ТАСС представитель российского канала.

Собеседник агентства рассказал, что расследование инцидента завершено: «Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. <…> В продолжение объявления результатов расследования Первого канала, выявивших единичное и непреднамеренное нарушение правил безопасности со стороны одного из сотрудников, BBC Worldwide приветствует намерение канала по ужесточению процедур безопасности для исключения подобных рисков в будущем».

Первый канал принес извинения Hartswood Films, BBC Worldwide и «фанатам «Шерлока» по всему миру, пострадавшим в результате утечки».