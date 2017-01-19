Шувалов рассказал о подготовке плана по стабилизации рубля

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил в интервью Bloomberg, что российские власти готовят план мероприятий по снижению волатильности рубля в долгосрочной перспективе.

Шувалов отметил, что власти РФ намерены выработать с ЦБ общие подходы по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля: «Сейчас волатильность рубля бьет по экспортерам, не дает им планировать бизнес».

Установившиеся цены на нефть и решение по отказу от траты дополнительных нефтегазовых доходов дают возможности для покупки валюты на рынке, подчеркнул вице-премьер: «Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения нетраты дополнительных нефтегазовых доходов, мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке» (цитата по «Прайм»).

Минфин, Минэкономразвития и Банк России обсуждают предложения о системе взаимодействия правительства с Центробанком в случае отклонения цен на нефть от бюджетных уровней, рассказал Шувалов.

После заявления Шувалова о подготовке плана стабилизации курса рубля курс российской валюты на Московской бирже начал снижаться. По состоянию на 13:22 за доллар давали 60,0275 рубля (+0,4675 рубля), за евро – 63,965 рубля (+0,6575 рубля).