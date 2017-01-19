Шувалов рассказал о стерильности в российской экономике

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что ситуация в российской экономике «выглядит достаточно здоровой», сообщает Rambler News Service.

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе Шувалов отметил: «В целом ситуация выглядит достаточно здоровой, и, если говорить откровенно, мы сейчас находимся в ситуации, когда нет ни одного "пузыря" ни на одном рынке: ни на рынке недвижимости, ни на рынке ценных бумаг, то есть на фондовом рынке, — нигде. Абсолютно стерильная ситуация. Мы готовы к тому, что вот-вот начнется серьезное движение прямых иностранных инвестиций».

Как отмечает RNS, вслед за этим основатель американской инвесткомпании Bridgewater Associates Рэй Далио заявил: «Я согласен с господином вице-премьером: у них вообще нет "пузырей"».