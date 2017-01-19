Правительство запретило вывоз шкур из России

Правительство России продлило до 1 августа 2017 года запрет на вывоз из страны кожевенного полуфабриката. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Действие текущего ограничения на вывоз шкур закончилось 18 января.

Новый запрет вступит в силу 1 февраля 2017 года.

В документе правительства говорится, что данный товар является «существенно важным для внутреннего рынка».

Исполнение правительственного постановления возложено на Минпромторг.

Параллельно, с октября 2014года, в России действует запрет на экспорт кож крупного рогатого скота и лошадей.