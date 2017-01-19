19 января 2017, 13:29
Правительство запретило вывоз шкур из России
Правительство России продлило до 1 августа 2017 года запрет на вывоз из страны кожевенного полуфабриката. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Действие текущего ограничения на вывоз шкур закончилось 18 января.
Новый запрет вступит в силу 1 февраля 2017 года.
В документе правительства говорится, что данный товар является «существенно важным для внутреннего рынка».
Исполнение правительственного постановления возложено на Минпромторг.
Параллельно, с октября 2014года, в России действует запрет на экспорт кож крупного рогатого скота и лошадей.
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