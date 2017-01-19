Блогеру Соколовскому добавили еще одну статью

Блогеру Руслану Соколовскому, в отношении которого было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих после «ловли покемонов» в екатеринбургском Храме-на-Крови, вменили еще одну статью, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Соколовского Алексея Бушмакова.

Бушмаков рассказал, что в отношении его клиента возбуждено еще одно уголовное дело — о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (часть 1 статьи 138 Уголовного кодекса РФ).

«Поводом стала обнаруженная во время обыска дома ручка с видеокамерой», – уточнил адвокат.

Кроме того, 19 января стало известно, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия о продлении Соколовскому срока ареста до 22 февраля 2017 года включительно.