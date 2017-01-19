СМИ узнали о завершении расследования смертельного ДТП с Tesla

Национальное управление безопасности движения (NHTSA) США в ближайшее время официально объявит о прекращении расследования смертельного ДТП с участием беспилотного электрокара Tesla, сообщает Reuters.

По словам источника, знакомого с ситуацией, полугодовое расследование так и не выявило подтверждения наличия в электромобилях Tesla дефектов, влияющих на их безопасность.

От официальных комментариев в ведомстве воздержались, указав, что 19 января в ходе брифинга сообщат репортерам о ходе расследования.

Напомним, ДТП, о котором идет речь, произошло в мае 2016 года во Флориде. Электромобиль столкнулся на разделенной трассе с тракторным прицепом, который двигался перпендикулярно движению машины. Ни автопилот, ни водитель, видимо, его не заметили, так как следов торможения не было. Нижняя часть прицепа разбила лобовое стекло электромобиля.