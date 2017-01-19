Украина провела военную инспекцию в Ростовской области

Украина завершила инспекцию на территории соседней с ней Ростовской области России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в инспекционную группу также вошли представители Дании и Канады. Инспекция проходила с 16 по 19 января в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Были осмотрены объекты в районе Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Новошахтинска, Каменск-Шахтинского и Новочеркасска.

По сообщению Минобороны, в ходе осмотра интернациональная группа «не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных сил РФ, подлежащей предварительному уведомлению».

Отмечается, что руководство инспекционной группы категорически отказалось сообщить свои выводы по инспекции российской сопровождающей группе.