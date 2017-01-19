В Харьковской области кончились деньги на возведение забора с Россией

В Харьковской области Украины из-за нехватки средств приостановлено строительство заграждения на границе с Россией. Об этом сообщила губернатор области Юлия Светличная, передает УНИАН.

«На сегодняшний день ведется поддержка тех сооружений и строительных работ, которые уже были проведены. Закупается, насколько мне известно, отдельная техника, передается нашими международными партнерами», — заявила она.

По данным губернатора, «пока что продолжаться этот проект не будет».

Заградительное сооружение вначале называлось «Стена», потом было переименовано в «Европейский вал».