19 января 2017, 19:47
В Харьковской области кончились деньги на возведение забора с Россией
В Харьковской области Украины из-за нехватки средств приостановлено строительство заграждения на границе с Россией. Об этом сообщила губернатор области Юлия Светличная, передает УНИАН.
«На сегодняшний день ведется поддержка тех сооружений и строительных работ, которые уже были проведены. Закупается, насколько мне известно, отдельная техника, передается нашими международными партнерами», — заявила она.
По данным губернатора, «пока что продолжаться этот проект не будет».
Заградительное сооружение вначале называлось «Стена», потом было переименовано в «Европейский вал».
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