В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды

В Москве в ближайшие часы ожидаются сильный порывистый ветер, снегопад и гололедица, метель и сильный ветер. Об этом говорится в экстренном предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, опубликованном на сайте МЧС России по Москве.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в период с 15.00 часов 19 января до 06.00 часов 20 января 2017 года в Москве ожидается снег, местами умеренный, метель, усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с, в отдельных районах гололед» ,— говорится в сообщении.

МЧС предупреждает, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, падения деревьев, а также широкоформатных и слабо укреплённых, ветхих конструкций.

Также ведомство напоминает про ухудшение видимости на дороге, затруднение движения транспорта, возможности появления заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП.