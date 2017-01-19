«Зенит-Арене» для готовности к ЧМ-2018 потребовалось еще 2 млрд рублей

Для доведения стадиона «Зенит-Арена» до готовности к принятию чемпионата мира 2018 года по футболу может потребоваться еще до двух миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ».

«Для чемпионата мира нужно еще 1,5-2 млрд руб. Для чемпионата Европы ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов. "Зенит" уже определился по сумме, которую выделит. Но не буду ее называть», — заявил 19 января вице-премьер правительства России и глава РФС Виталий Мутко, курирующий в правительстве вопросы спорта, туризма и молодежной политики

«Вопрос адаптации к параметрам FIFA. Все периметры безопасности должны быть достроены. Все вместе будут доводить стадион до конца», — добавил Мутко.

Напомним, 9 января на стадион «Зенит-Арена» из бюджета Санкт-Петербурга было дополнительно выделено два миллиарда рублей. На эти деньги ОАО «Метрострой» должно произвести работы, связанные с требованиями силовых ведомств по обеспечению безопасности.

Тогда пользователи соцсетей, активно обсуждавшие все растущие траты на достройку стадиона, высказали предположение, что эти 2 млрд рублей станут не последней тратой на этот спортивный объект.

Стадион «Зенит-Арена» начали строить в 2007 году на месте стадиона имени Кирова на Крестовском острове. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове - стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий – на настоящий момент составляет 42 млрд рублей.