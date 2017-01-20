Минюст подтвердил неконституционность антитабачной концепции Минздрава

Предложенный Министерством здравоохранения России проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу противоречит положениям Конституции и нормам Гражданского кодекса РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции России.

Там сообщили, что проект документа находился на рассмотрении в Минюсте, 18 января ведомство направило свои замечания в Минздрав: «Минюстом России отмечено, что предложения об увеличении продолжительности рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня, противоречит Трудовому кодексу РФ, а о запрете на продажу табачной продукции гражданам, родившимся после 2015 г., – Конституции РФ и Гражданскому кодексу РФ».

Ранее с критикой предложенного Минздравом проекта антитабачной концепции выступила Федеральная антимонопольная служба. Министерство финансов также отказалось поддержать проект документа.