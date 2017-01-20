Ассанж подтвердил свое обещание сдаться властям США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подтвердил ранее заявленную готовность к экстрадиции в США в случае помилования информатора Челси Мэннинг. Об этом он заявил на пресс-конференции в формате веб-трансляции вечером 19 января, сообщает The Guardian.

«Я подтверждаю то, что я говорил, в том числе предложение отправиться в Соединенные Штаты, если приговор Челси Мэннинг будет смягчен. <...> Я всегда был готов поехать в США при условии, что мои права будут соблюдены», – заявил Ассанж.

Он отметил также, что готов вступить в диалог с Минюстом США, чтобы понять «как правильно двигаться дальше».

Покидающий свой пост президент США Барак Обама 17 января смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Меннингу). Мэннинг, осужденный на 35 лет тюремного заключения, выйдет на свободу в мае 2017 года.

Утром 19 января адвокаты Ассанжа сообщили, что он отказался от собственного обещания добровольно сдаться властям США. Адвокаты пояснили, что давая обещание, основатель WikiLeaks требовал «незамедлительного» помилования Челси.