Прокуратура попросила пожизненно лишить прав Мару Багдасарян

Московская прокуратура направила в суд иск о пожизненном лишении водительских прав стритрейсера Мары Багдасарян. Об этом в прокуратуре сообщили «Интерфаксу».

Заявление, отметили там, было направлено на основании представления мирового судьи. Тот просил проверить правомерность наличия прав у Багдасарян из-за ее состояния здоровья.

«В случае с Багдасарян информация о том, что она владеет водительскими правами в нарушение действующего законодательства, была получена непосредственно из судебного акта», — отметили в прокуратуре.

Багдасарян неоднократно привлекалась за нарушение ПДД. Сейчас она находится под административным арестом за невыполнение обязательных работ, присужденных судом. При этом адвокаты утверждали, что Багдасарян не может выполнять общественные работы в качестве дворника, поскольку находиться долгое время на улице в мороз ей мешает вставленный в ногу металлический штифт, сообщал Life.