20 января 2017, 20:24
Два этажа обрушились при взрыве дома под Парижем
Не менее пяти человек пострадали при взрыве в жилом доме в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур, сообщается на сайте телеканала BFM TV.
Взрыв произошел в первой половине дня, в результате обрушились два из четырех этажей дома. Также в здании произошел пожар.
Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.
По версии телеканала, причиной разрушений могла стать утечка газа.
#Explosion du #Subway à Boulogne Billancourt 💥 pic.twitter.com/sEAznPE2nK— Claire (@Claire_Biz) 20 января 2017 г.
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