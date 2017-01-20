Два этажа обрушились при взрыве дома под Парижем

Не менее пяти человек пострадали при взрыве в жилом доме в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур, сообщается на сайте телеканала BFM TV.

Взрыв произошел в первой половине дня, в результате обрушились два из четырех этажей дома. Также в здании произошел пожар.

Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

По версии телеканала, причиной разрушений могла стать утечка газа.