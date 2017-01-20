В Бразилии разбился самолет с судьей по делу Petrobras‍

В Бразилии в авиакатастрофе погиб судья Федерального верховного суда страны Теори Завацки, сообщает Reuters.

Легкомоторный самолет Hawker Beechcraft C90GT вылетел из Сан-Паулу накануне днем и разбился около 13:00 по местному времени (18:00 мск).

Катастрофа произошла недалеко от побережья штата Рио-де-Жанейро. В восьмиместном самолете были найдены три тела.

Судья Завацки участвовал в процессе о коррупционных схемах бывших президентов Бразилии Луиса Лулы да Силвы и Дилмы Руссефф вокруг компании Petrobras.