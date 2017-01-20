С экс-директора Хованского клабдища сняли обвинение в организации убийства

C бывшего директора Хованского кладбища Юрия Чабуева, который является фигурантом дела о массовой драке со стрельбой на кладбище в мае 2016 года, сняли обвинение в организации убийства, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Чабуева Михаила Карапетяна.

Карапетян также сообщил, что с юриста компании «Техэнергосервис» Александра Бочарникова и лидера организации «Здоровая нация» Георгия Макарьева, который сейчас находится в розыске, сняты обвинения в убийстве. Водителю, который во время драки сбил двух человек, переквалифицировали обвинение со статьи об убийстве на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По делу о драке на Хованском кладбище, в которой погибли трое, ранее были арестованы 14 человек, еще семерых – граждан Таджикистана – депортировали из России.

Поскольку, по словам Карапетяна, следователи не нашли состава преступления по статье об убийстве, остаются статьи о хулиганстве и незаконном хранении оружия.