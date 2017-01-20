Чубайс рассказал об ужасе в Давосе из-за избрания Трампа

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал BFM об ощущении ужаса, царящего среди участников всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. По его словам, участники форума видят катастрофу в избрании Дональда Трампа президентом США.

«Такого ужаса, какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, я за все мои годы припомню только один раз. <…> Это был Давос 2009 года, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис, у всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис системы в целом? <…> Так вот, степень ужаса сейчас, в 2017 году, равна степени ужаса в 2009 году», — отметил Чубайс.

По его словам, у участников форума складывается ощущение, что мир, построенный после Второй мировой войны, рушится.

Глава «Роснано» привел в пример либеральную речь на форуме главы Компартии Китая Си Цзиньпина «с яркими призывами о необходимости отменять межстрановые торговые барьеры, снижать пошлины».

Эти слова прозвучали на фоне заявлений Трампа о том, что «Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины, и что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину».

«Пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», — подытожил Чубайс.