20 января 2017, 19:07
Клинтон приехала на инаугурацию Трампа
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы, прибыла на инаугурацию своего соперника, избранного президента США Дональда Трампа, сообщает RT.
Хиллари прибыла в сопровождении мужа, 42-го президента США Билла Клинтона.
Билл и Хиллари Клинтон прибыли на церемонию инаугурации Трампа https://t.co/TTo1drM1tO pic.twitter.com/8o7TFhhARF— RT на русском (@RT_russian) 20 января 2017 г.
Напомним, Трамп обошел Клинтон по числу голосов выборщиков, что и принесло ему победу на выборах, несмотря на огромный перевес конкурентки по голосам избирателей.
Ожидается, что Трамп начнет зачитывать клятву президента США – ключевой этап процесса инаугурации – в 20:00 мск.
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