Клинтон приехала на инаугурацию Трампа

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы, прибыла на инаугурацию своего соперника, избранного президента США Дональда Трампа, сообщает RT.

Хиллари прибыла в сопровождении мужа, 42-го президента США Билла Клинтона.

Билл и Хиллари Клинтон прибыли на церемонию инаугурации Трампа https://t.co/TTo1drM1tO pic.twitter.com/8o7TFhhARF — RT на русском (@RT_russian) 20 января 2017 г.

Напомним, Трамп обошел Клинтон по числу голосов выборщиков, что и принесло ему победу на выборах, несмотря на огромный перевес конкурентки по голосам избирателей.

Ожидается, что Трамп начнет зачитывать клятву президента США – ключевой этап процесса инаугурации – в 20:00 мск.