Путин выразил соболезнования премьеру Италии в связи с трагедией в Абруццо‍

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями премьеру Италии Паоло Джентилони в связи с трагедией в Абруццо‍.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате схода лавины в области Абруццо», - говорится в телеграмме, текст которой опубликован 20 января на сайте Кремля.

«Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших. Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час», - написал Владимир Путин.

Трагедия произошла вечером 18 января в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина накрыла гостиницу, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей. В четверг, 19 января, спасатели извлекли из отеля тела четырех погибших. 29 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.