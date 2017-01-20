СМИ рассказали о приказе силовикам помешать выборам «вора в законе»

Силовики получили указание воспрепятствовать выборам нового короля преступного мира России до президентских выборов 2018 года, сообщает Znak.com со ссылкой на неназванного высокопоставленного силовика.

Должность руководителя преступного мира казалась вакантной после задержания Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой летом 2016 года.

«Дано жесткое указание — до марта 2018 года все воры должны быть ниже травы, тише воды и ровнее самого ровного. Лучше, если ситуацию удастся сохранить до завершения окончания игр чемпионата мира по футболу», — отметил источник издания.

ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.