Суд отклонил жалобу Навального на СК из-за слежки

Политику Алексею Навальному отказано в жалобе на отказ Следственного комитета возбудить уголовное дело против своих сотрудников. Они, по мнению Навального, следили за его семьей. Решение отказать в иске принял Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Там отметили, что решение было принято с учетом отзыва ГСУ СК России. В отзыве сообщалось, что заявление Навального на сотрудников СК рассмотрено согласно требованиям федерального законодательства и внутренней документации ведомства. Оснований для проведения проверки в СК не нашли, в связи с чем заявление Навального было направлено в столичный главк МВД для проверки доводов оппозиционера.

Навальный утверждает, что сотрудники СК вели за ним и его семьей, включая несовершеннолетних детей, незаконную слежку с использованием специальных технических средств.