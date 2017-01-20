Дефицит российского бюджета в 2016 году составил 2,97 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2016 года составил 2,97 трлн рублей, или 3,5% ВВП. Такую уточненную сумму сообщило 19 января Министерство финансов России.

Согласно предварительной оценке, доходы бюджета в минувшем году составили 13,46 трлн рублей (или 100,7% к запланированному объему), расходы – 16,43 трлн рублей (100,1% от плана).

При этом более трети доходов бюджета составили доходы нефтегазового сектора - 4,83 трлн рублей (101,1% от плана).

В законе о бюджете на 2016 год предполагалось, что разница между доходами и расходами государства превысит 3,034 трлн рублей и составит 3,7% ВВП, хотя изначально планировалось, что бюджетный дефицит не превысит 3% ВВП. 12 января министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что за 2016 год дефицит бюджета РФ составил 3,56% ВВП.

В 2017–2019 годах российский бюджет также ожидается дефицитным, но правительство прогнозирует, что размер дефицита будет сокращаться. Ожидается, что в 2017 году разрыв между доходами и расходами составит 2,75 трлн рублей, в 2018 году – 2,1 трлн рублей, а в 2019 году – 1,14 трлн рублей.