20 января 2017, 20:01
В Москве задержаны 27 требовавших зарплату строителей метро
Московская полиция задержала 27 строителей, работавших в ООО «Горизонт» и СМУ-77 на строительстве столичного метро. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на двух активистов.
По их данным, работники направлялись в трудовую инспекцию, чтобы подать коллективную жалобу на невыплату зарплаты.
Там их встретили полицейские, потребовавшие предъявить документы. Как сообщил один из собеседников издания, на месте полицейские отказались смотреть паспорта и увезли строителей в ОВД «Орехово-Борисово Южное».
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