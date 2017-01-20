В Москве задержаны 27 требовавших зарплату строителей метро

Московская полиция задержала 27 строителей, работавших в ООО «Горизонт» и СМУ-77 на строительстве столичного метро. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на двух активистов.

По их данным, работники направлялись в трудовую инспекцию, чтобы подать коллективную жалобу на невыплату зарплаты.

Там их встретили полицейские, потребовавшие предъявить документы. Как сообщил один из собеседников издания, на месте полицейские отказались смотреть паспорта и увезли строителей в ОВД «Орехово-Борисово Южное».