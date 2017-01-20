Российский бегун назвал ARD замешанных в допинге тренеров

Российский бегун Андрей Дмитриев стал участником нового фильма немецкой телерадиокомпании ARD, где назвал имена тренеров, по его словам, замешанных в допинговом скандале. Об этом он сообщил в интервью Skirun.ru.

«Я назвал на камеру некоторые известные всем имена тренеров. Их спортсмены продолжают быть или претендовать на место в сборной. Некоторые подают индивидуальные заявки на международные старты», — рассказал Дмитриев.

Он выразил мнение, что в деле единственной российской легкоатлетки, допущенной до участия в Олимпиаде-2016 Дарьи Клишиной «не все так чисто».

Других имен бегун не назвал.

Также, по словам спортсмена, ситуация с допингом в России за последние годы не изменилась.

Тем временем российская легкоатлетка Анастасия Баздырева, которая, по ее словам, будет героиней нового фильма ARD, дала комментарий RT.

Говоря о Дмитриеве, она заявила: «Не люблю, когда люди торгуют своей родиной и сдают с потрохами всех. Причем даже тех, кого они толком не знают».

Других аргументов против раскрытия информации о допинге спортсменка не привела.