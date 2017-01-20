В Минздраве привели статистику по потреблению алкоголя россиянами

Потребление алкоголя в России в пересчете на чистый спирт снизилось с 2008 по 2015 год в 1,4 раза. Такие данные приводятся в «Стратегии формирования здорового образа жизни», подготовленной в Минздраве. Документ (.pdf) опубликован на сайте научно-исследовательского центра профилактической медицины.

Так, в 2008 году россиянин в среднем потреблял 16,2 литра спирта, в 2013 году — 11,9 литра, в 2014 году — 11,6, в 2015 году — 11,5.

Также за последние три года на четверть снизилось количество отравлений алкогольными суррогатами. Смертность от отравлений за 2015 год снизилась с 7,2 до 6,5 случаев на 100 тысяч человек.

Статистика за 2016 год пока не приводится.