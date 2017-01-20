В Совете Европы призвали Россию отменить закон о верховенстве Конституции

Решение Конституционного суда России, разрешившего правительству не выплачивать компенсацию, присужденную ЕСПЧ акционерам ЮКОСа, создает угрозу для системы защиты прав человека. Об этом говорится в заявлении комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муйжниекса, размещенном на сайте Совета.

19 января КС России постановил, что выплата акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро со стороны России противоречит основному закону страны, так как у государства может не хватить денег на социальные выплаты.

При этом Конституция РФ декларирует верховенство международного права над российским.

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора», — говорится в п. 4 ст. 15 основного закона.

Однако в декабре 2015 года Россия приняла закон о приоритете Конституции РФ над международным законодательством.

В обращении Муйжниекса говорится, что неисполнение постановлений ЕСПЧ «ослабляет гарантии защиты физических и юридических лиц от возможного произвола со стороны государственных органов» и «создает угрозу самой целостности системы защиты прав человека», поскольку такое решение «может расцениваться как сигнал о том, что стандарты в области прав человека, верховенства права и демократии… могут при желании быть обойдены».

«Поэтому я призываю правительство и парламент Российской Федерации изменить федеральное законодательство, предоставляющее возможность не исполнять постановления Страсбургского суда», — отмечает комиссар.