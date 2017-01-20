ВЦИОМ подсчитал траты россиян на празднование Нового года

Расходы россиян, опрошенных ВЦИОМ, на празднование Нового года и зимние каникулы в этом году составили 14 192 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные социологов.

Данная сумма на 17% выше аналогичных расходов прошлого года (немногим более 12 тысяч рублей).

Треть респондентов (35%) сообщили, что на Новый год ходили в гости (в 2016 году так ответили больше 50%), менее четверти опрошенных встречали праздник на природе (против 32% годом ранее). Праздновали дома 27% опрошенных (20% годом ранее).

Самыми распространенными подарками на Новый год стала парфюмерия, косметика и бижутерия (более четверти опрошенных), а также конфеты, спиртные напитки (25%), сувениры (15%), одежда и обувь (11%), деньги (12%).

Телефонный опрос проводился 13-15 января, в нем приняли участие 1800 респондентов.