Трамп пообещал думать в первую очередь об интересах Америки

В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал в первую очередь думать о том, что выгодно его стране. Полную расшифровку обращения публикует The Washington Post.

«За многие десятилетия мы обогатили иностранную промышленность за счет американской; субсидировали армии других стран, доведя до истощения нашу собственную. Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать свои собственные. <…> С этого дня на первом месте будет только Америка», — заявил президент.

«Каждое решение о торговле, о налогах, об иммиграции, по иностранным делам будет принято в пользу американских рабочих и американских семей», — отметил он.

Во внешней политике, отметил Трамп, США будут стремиться к дружеским отношениям со всеми, однако с пониманием того, что «любой народ имеет право преследовать в первую очередь свои собственные интересы».

«Мы не стремимся навязывать кому-либо свой образ жизни, пусть лучше он будет блестящим примером для остальных», — отметил он.