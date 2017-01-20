В США началась церемония инаугурации Трампа

В столице США началась церемония инаугурации избранного президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Начало церемонии положила церковная служба, на которой присутствовал Трамп, а также его вице-президент Майкл Пенс. Затем они отправились в Белый дом, где встретились с покидающим президентскую резиденцию Бараком Обамой и его вице-президентом Джозефом Байденом.

Ожидается, что принесение клятвы начнется в 20:00 мск. После этого Трамп проводит из Белого дома Обаму и его семью.

Непосредственно перед инаугурацией в США прошли акции протеста против избрания Трампа. В Нью-Йорке на митинг собрались знаменитые актеры, присутствовал и мэр города Билл Де Блазио.