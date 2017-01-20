СК возбудил дело после убийства инкассатора в Химках‍

Неустановленное лицо совершило вооруженное нападение на инкассаторов в подмосковных Химках, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного главка Следственного комитета РФ.

Нападение произошло в ночь на 20 января после того, как инкассаторы посетили одну из торговых точек ТЦ «Лига» на Ленинградском шоссе в Химках. Злоумышленник несколько раз выстрелил в инкассаторов из ружья. Один из инкассаторов скончался от полученных ранений, второму удалось укрыться в безопасном месте вместе с деньгами. Преступник скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 1 ст. 222 (незаконное ношение огнестрельного оружия) УК РФ.