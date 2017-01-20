Спецслужбы США занялись поиском связей команды Трампа с Россией

Разведслужбы США пытаются обнаружить связи окружения избранного президента Дональда Трампа с российскими чиновниками. Для этого они изучают перехваченную информацию и финансовые транзакции, сообщает The New York Times.

Расследование ведет ФБР при поддержке АНБ, ЦРУ и отдела расследования финансовых преступлений Минфина США. В частности, они пытаются обнаружить связи с российскими чиновниками бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, а также бывших советников Трампа Картера Пейджа и Роджера Стоуна.

Как сообщает газета, сотрудники разведки передали отчеты на основании прослушки в Белый дом, однако никаких доказательств правонарушений на данный момент нет.

В окружении избранного президента США заявили, что не имеют «абсолютно никакого понятия о каком-либо расследовании или даже основании для такого расследования». Манафорт, в свою очередь, назвал информацию о подобном расследовании «грязной шуткой и абсолютной ложью демократов».

Ранее представители некоторых спецслужб США, заявили, что российские хакеры во время предвыборной кампании якобы атаковали ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить. Однако доказательств этому американские власти предоставить не смогли.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах «попыткой делегитимизации» итогов голосования. Сам он ранее назвал фейком сообщения о влиянии российских властей на выборы в США через кибератаки на американские политические институты.