20 января 2017, 21:15
В суд подан иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ
В Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга подан коллективный иск к комитету имущественных отношений города по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом в Facebook сообщил депутат заксобрания города Борис Вишневский.
Истцы считают распоряжение о передаче собора Русской православной церкви незаконным.
По их мнению, передача общественного здания религиозной организации нарушает право граждан на доступ к культурным ценностям и благоприятную среду обитания.
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