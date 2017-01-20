В суд подан иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ

В Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга подан коллективный иск к комитету имущественных отношений города по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом в Facebook сообщил депутат заксобрания города Борис Вишневский.

Истцы считают распоряжение о передаче собора Русской православной церкви незаконным.

По их мнению, передача общественного здания религиозной организации нарушает право граждан на доступ к культурным ценностям и благоприятную среду обитания.