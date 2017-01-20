Трамп пообещал искоренить исламистский террор

Президент США Дональд Трамп во время речи на инаугурации пообещал уничтожить исламский терроризм. Расшифровку речи публикует The Washington Post.

«Мы будем укреплять старые альянсы и формировать новые и объединим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, который мы искореним с лица Земли», — пообещал Трамп.

При этом в той же речи он заявил, что США при его предшественниках «субсидировали армии других стран, доведя до истощения свою собственную».

«С этого дня на первом месте будет только Америка», — пообещал президент.

Как это соотносится с обещанием «укреплять старые альянсы», неизвестно.

Сегодня Трамп стал 45-м президентом США.