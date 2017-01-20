Мэр Харькова отказался менять название проспекта Героев Сталинграда‍

Мэр Харькова Геннадий Кернес ответил на петицию о переименовании проспекта Героев Сталинграда во исполнение закона о декоммунизации на Украине. По словам градоначальника, оснований для замены названия проспекта нет.

Петиция на сайте городской администрации набрала более 5 тысяч подписей.

В ответе мэра говорится, что рабочая группа по вопросам исполнения закона о декоммунизации установила, что улица Байрона была переименована в проспект Героев Сталинграда в 1982 году в честь 40-й годовщины Сталинградской битвы.

Освобождение Харькова, говорится в тексте документа, явилось следствием событий Сталинградской битвы.

Учитывая это, для переименования проспекта основания отсутствуют, отмечается в заявлении.