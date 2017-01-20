Глава воронежского завода подал в отставку после аварии «Прогресса»

Корпорация Роскосмос 20 января провела выездное совещание с руководителями ракетно-космической отрасли. Совещание проходило на Воронежском механическом заводе, по его итогам директор завода Иван Коптев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщается на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что заявление об отставке было подано «в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции».

Временно обязанности директора предприятия будет исполнять Алексей Уваров, занимавший до этого должность замдиректора по производству.

Совещание было проведено после появления отчета Роскосмоса о причинах падения грузового корабля «Прогресс» 1 декабря 2016 года.

Выяснилось, что авария произошла из-за возгорания одного из насосов двигателя. Это могло произойти из-за попадания в насос посторонних частиц либо из-за нарушения технологии сборки двигателя.