В Испании заявили о потере миллионов долларов из-за действий программиста из Таганрога

Задержанный в Испании российский программист Станислав Лисов ответственен за разработку и использование вируса NeverQuest, от действий которого люди потеряли миллионы долларов. Об этом, как передает Reuters, заявили в полиции королевства.

Там отметили, что живущий в Таганроге Лисов уже два года находился под следствием ФБР из-за этого вируса.

Вирус распространялся через соцсети, электронную почту и передачу файлов.

По данным агентства, после проверки серверов, контролируемых Лисовым, были найдены банковские базы данных, включая состояние счетов клиентов. Речь идет о серверах в Германии и Франции.

Лисов был задержан 13 января в испанском аэропорту.

Верховный суд Испании должен решить вопрос о его экстрадиции в США.