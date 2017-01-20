20 января 2017, 15:22
В Испании заявили о потере миллионов долларов из-за действий программиста из Таганрога
Задержанный в Испании российский программист Станислав Лисов ответственен за разработку и использование вируса NeverQuest, от действий которого люди потеряли миллионы долларов. Об этом, как передает Reuters, заявили в полиции королевства.
Там отметили, что живущий в Таганроге Лисов уже два года находился под следствием ФБР из-за этого вируса.
Вирус распространялся через соцсети, электронную почту и передачу файлов.
По данным агентства, после проверки серверов, контролируемых Лисовым, были найдены банковские базы данных, включая состояние счетов клиентов. Речь идет о серверах в Германии и Франции.
Лисов был задержан 13 января в испанском аэропорту.
Верховный суд Испании должен решить вопрос о его экстрадиции в США.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое