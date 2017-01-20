Белоруссия начала поиск альтернативы российской нефти

Сокращение поставок российской нефти в Белоруссию требует поиска альтернативных вариантов, заявил 19 января президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от России должно быть замещено альтернативными вариантами», — заявил Лукашенко на встрече с вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко.

Он напомнил, что этот вопрос обсуждался в конце прошлого года, а некоторые альтернативные варианты уже были опробованы при доставке нефти с Черного и Средиземного морей на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

9 января стало известно, что Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 млн тонн до 4 млн тонн в первом квартале. По мнению аналитиков, это вызвано неурегулированным спором о выплате долга за газ. Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что белорусский долг за газ из-за недоплаты составил 281 млн долларов.

5 января министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии повысило тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на территории страны на 7,7%. С 1 февраля по 31 марта их стоимость возрастет с 267,2 до 287,9 российских рублей.