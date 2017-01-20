Медведев поручил оценить целесообразность разовой выплаты из маткапитала

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития рассмотреть вопрос о целесообразности единовременной денежной выплаты из средств материнского капитала в 2017 году, сообщает пресс-служба российского правительства.

Сроком исполнения поручения указано 5 апреля 2017 года.

Напомним, правительство решило не увеличивать сумму материнского капитала в 2017 году – президент РФ Владимир Путин подписал документ о заморозке индексации суммы маткапитала.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в сентябре 2016 года заявлял о скором прекращении единовременной выплаты из средств материнского капитала.