20 января 2017, 15:10
Медведев поручил оценить целесообразность разовой выплаты из маткапитала
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития рассмотреть вопрос о целесообразности единовременной денежной выплаты из средств материнского капитала в 2017 году, сообщает пресс-служба российского правительства.
Сроком исполнения поручения указано 5 апреля 2017 года.
Напомним, правительство решило не увеличивать сумму материнского капитала в 2017 году – президент РФ Владимир Путин подписал документ о заморозке индексации суммы маткапитала.
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в сентябре 2016 года заявлял о скором прекращении единовременной выплаты из средств материнского капитала.
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