Медведев назвал главную ошибку администрации Обамы‍

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook подвел итоги работы Барака Обамы, который 20 января официально сложит с себя полномочия президента США.

Назвав итоги работы администрации Обамы противоречивыми, Медведев назвал позитивные моменты: «С одной стороны, России и Америке удалось совместно решить ряд серьезных международных проблем. Между нашими странами был заключен договор о сокращении ядерных вооружений, Россия и США сыграли лидирующую роль в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы. Добились ликвидации химического оружия в Сирии. Эти результаты важны для всего мира».

Главным минусом политики Обамы российский премьер назвал деградацию российско-американских отношений и недостаток ответственности в принятии политических решений.