Минфин РФ назвал аргументы Украины по делу о долге не выдерживающими критики

Аргументы украинской стороны на слушаниях в Высоком суде Лондона по делу о долге перед Россией в размере трех миллиардов долларов, не выдерживают критики, говорится в сообщении Министерства финансов РФ, опубликованном 20 января на сайте ведомства.

«Мы уверены, что приведенная ответчиком аргументация не выдерживает критики, и ожидаем скорейшего вынесения судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине», — говорится в сообщении.

19 января в Высоком суде Лондона завершились первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму 3 млрд. долл. США, по которым эмитент находится в дефолте уже более года. Председательствующий судья Уильям Блэр взял время на рассмотрение и принятие решения. В Минфине сообщили, что, как показывает практика, на вынесение вердикта суду может потребоваться от одного до трех месяцев.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое МВФ признает государственным. Кредит на 3 млрд долларов был выдан Киеву в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп украинских еврооблигаций.

Позднее украинские власти предложили Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Однако Россия от этого отказалась, обратившись в Высокий суд Лондона. В начале мая 2016 года украинский президент Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на погашение задолженности перед Россией.