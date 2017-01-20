В Саратовской области родились Мадонна и Шакира

В 2016 году в Саратовской области на свет появились 27 554 новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления по делам ЗАГС, передает Saratov-Room.

По данным управления, самыми популярными именами в 2016 году стали Александр и Виктория. Саратовцы также часто называют своих детей именами Артем и Анастасия.

Кроме того, жители области дают своим детям и редкие имена. Мальчиков, например, называют Нестор, Оскар, Пантелеймон, Спартак, Любим, Аристарх. Девочек же называют такими именами как Радаслава, Ромашка, Эва, Анриетта, Божена, Капитолина, Матрона, Мадонна и Шакира.

В ЗАГСе отметили, что в 2016 году родилось больше мальчиков, чем девочек.