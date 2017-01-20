Обама нашел виноватых в невыполнении обещания закрыть Гуантанамо

Президент США Барак Обама списал на Конгресс вину в том, что не выполнил одно из своих предвыборных обещаний – закрыть американскую тюрьму Гуантанамо (Куба), сообщает The Washington Post со ссылкой на прощальное письмо уходящего президента представителям законодательной власти.

В письме Обама заявляет, что не видит оправдания Конгрессу за то, что Гуантанамо до сих пор функционирует (напомним, 20 января, за несколько часов до официального сложения Обамой президентских полномочий в тюрьме остается 41 заключенный).

«Члены Конгресса, которые блокировали попытки ее закрыть на основании того, что это необходимо для нашей безопасности, предали доверие, которое им оказал американский народ. История со всей суровостью вынесет свой приговор этой грани нашего сражения с терроризмом и тем из нас, кто не смог положить ей заслуженный конец», – указывает Обама.

Ранее стало известно, что Гуантанамо покинул последний содержавшийся там россиянин – причем он отказался возвращаться на родину. Его отправили в ОАЭ.