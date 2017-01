Обама оставил Трампу записку в Белом доме

Уходящий президент США Барак Обама по давней традиции оставил записку новому президенту — Дональду Трампу. Записку он поместил в верхний ящик своего рабочего стола в Овальном кабинете Белого дома. Видео того, как Обама кладет записку, публикует The Independent.

На странице президента США в твиттере Обама сообщил: «Было честью всей моей жизни служить вам. Вы сделали меня лучше — как лидера и как человека».

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man.