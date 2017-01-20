Песков рассказал о планах Путина отпраздновать Крещение во время присяги Трампа

Во время вступления Дональда Трампа в должность президента США в Кремле будут отмечать «христианский праздник Крещение». Об этом в интервью BBC рассказал Дмитрий Песков — пресс-секретарь российского президента Владимира Путина.

«BBC: Мы беседуем накануне инаугурации. Когда вы будете смотреть церемонию инаугурации Трампа, ваш начальник откроет шампанское?

Песков: Мы будем отмечать наш христианский праздник Крещение, купаться в ледяной воде, так что у нас будет другой распорядок дня», — приводится на сайте BBC фрагмент беседы.

В интервью Песков также выразил надежду, что Путин пойдет на новый срок в 2018 году. Он также отнес Алексея Навального, выразившего желание принять участие в выборах, к «несерьезной оппозиции».

«BBC: Вы верите в то, что России пошло бы на пользу, если бы лидеру оппозиции, такому как Навальный, было бы позволено побороться с Путиным?

Песков: Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения», — говорится в опубликованном фрагменте интервью.

На утверждение ведущего о том, что из этого следует желание Путина пойти на новый срок, Песков заявил: «Знаете, еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок».

Инаугурация Трампа начнется в 20:00 мск.