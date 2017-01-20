Песков прокомментировал заявление Чубайса об ужасе в Давосе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Анатолия Чубайса о том, что среди участников всемирного экономического форума в швейцарском Давосе царит ощущение ужаса из-за избрания президентом США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Напомним, Чубайс заявил, что у участников форума складывается ощущение, что мир, построенный после Второй мировой войны, рушится.

Песков, в свою очередь, заявил: «Мы не знаем, как в Давосе. Мы в Москве. У нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем».

Ранее заявление Чубайса прокомментировал один из участников форума, генеральный директор норвежской телекоммуникационной компании Telenor Сигве Брекке. По его словам, опасения есть, но «в общем чувствуется позитив, оптимизм».