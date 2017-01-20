СМИ анонсировали обновление авиапарка Минобороны после крушения Ту-154

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать возможность замены пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые российские аналоги, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к руководству Минобороны, а также несколько топ-менеджеров предприятий авиационной промышленности.

Как рассказали источники издания, данный вопрос обсуждался на одном из совещаний Минобороны в начале января. Затем вопросом занялся заместитель Шойгу по вооружениям Юрий Борисов: «Сейчас ведутся консультации с промышленностью, подбираются оптимальные варианты».

Тема обновления авиапарка Минобороны была поднята после крушения ведомственного самолета Ту-154 25 декабря 2016 года, в которой погибли 92 человека, включая Елизавету Глинку (Доктор Лиза), артистов Ансамбля имени Александрова и журналистов. Комиссия, расследующая причины катастрофы, пока официально не подводила итоги.

Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас Минобороны эксплуатирует 14 самолетов Ту-154Б-2 (1979-1985 годов выпуска), семь Ту-154М (1986-2012 годов), 36 Ту-134А и Ту-134А-3 (1975-1983 годов), а также девять Ил-62 (1977-1992 годов). При этом в части замены старых Ту-134 ведомство ограничивалось лишь закупкой девяти новых Ан-148-100Е. Ту-214 закупался ограниченно и только в спецмодификациях: два Ту-214ОН («Открытое небо») для контроля территорий иностранных государств по международным договорам и два самолета-разведчика Ту-214Р («Фракция»).

В пресс-службе Минпромторга «Коммерсанту» сообщили, что не получали в последнее время из Минобороны какие-либо документы относительно обновления авиапарка, однако подчеркнули: предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) могут произвести и поставить для нужд Минобороны самолеты Ту-214, Ту-204СМ, SSJ 100, а также Ил-96-300. ОАК уже представила военным свои новые предложения, заявил изданию топ-менеджер предприятия. Другой собеседник «Коммерсанта» сообщил, что потенциальный контракт на Ту-214 с Минобороны важен для Казанского авиастроительного завода. В свою очередь, заказ Мимнобороны на SSJ 100 не только увеличит загруженность Комсомольского-на-Амуре авиационного завода и принесет прибыль «Гражданским самолетам Сухого», но и позволит более активно продвигать самолет на зарубежные рынки, заявил источник газеты, близкий к ОАК.