МЭР внесло в правительство предложения по приватизации на 2017-2019 годы

Минэкономразвития России внесло в правительство предложения по плану приватизации долей в госпредприятиях на 2017-2019 годы. Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин, передает «Прайм».

Первым активом в списке на приватизацию, по его словам, является 25% минус одна акция «Совкомфлота».

«Сейчас мы на ней будем концентрироваться», — заявил министр.

Он также отметил, что сейчас нет острой необходимости в приватизации для покрытия дефицита бюджета, как это было в 2016 году.

Поэтому продажа будет осуществляться, исходя из наилучшей цены.

В частности, министерство предлагает не торопиться с приватизацией 10,9% акций ВТБ при условии сохранения западных санкций в 2017 году.

«Есть разные компании, например, Новороссийский морской торговый порт… По всем этим компаниям предложения в правительство с нашей стороны направлены, и мы будем просто работать по ним, в том числе и по ВТБ — с точки зрения их готовности и понимания, когда им лучше выходить [на рынок]. У нас есть трехлетний срок», — приводит его слова ТАСС.