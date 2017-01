Протестующие в Вашингтоне устроили погром перед инаугурацией Трампа

В Вашингтоне, где проходит церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, вспыхнули беспорядки, сообщает Reuters.

Протестующие против избрания Трампа били витрины магазинов и стекла автомобилей, опрокидывали урны и вендинговые аппараты с газетами. В центре города группа протестующих напала на ресторан быстрого питания McDonald’s. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Anti-Trump protests intensifying in Washington right now (@BBCBreaking) pic.twitter.com/uaZF8sctOi