Протестующие в Вашингтоне устроили погром перед инаугурацией Трампа

В Вашингтоне, где проходит церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, вспыхнули беспорядки, сообщает Reuters.

Протестующие против избрания Трампа били витрины магазинов и стекла автомобилей, опрокидывали урны и вендинговые аппараты с газетами. В центре города группа протестующих напала на ресторан быстрого питания McDonald’s. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Кроме того, участники беспорядков пытаются заблокировать контрольно-пропускные пункты, которые ведут к местам для наблюдения за церемонией инаугурации.

По данным Reuters, протестующие связаны с группой под названием Disrupt J20. Они несут баннеры с лозунгом «Заставь расистов снова бояться» («Make Racists Afraid Again» — по аналогии с предвыборным слоганом Трампа «Make America Great Again», «Сделай Америку снова великой»).

Banner at protests against Donald Trump in Washington D.C. pic.twitter.com/3G4QzHbeGP — Liam O'Hare (@Liam_O_Hare) 20 января 2017 г.

Ключевой этап церемонии инаугурации Трампа, принесение клятвы, должен начаться около 20:00 мск.