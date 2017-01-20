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20 января 2017, 10:28
археология Рим

Под римским Колизеем нашли череп лошади

Колизей
Колизей
Wikimedia Commons

В ходе продолжающихся масштабных работ по реставрации Колизея в почве под ступенями, окружающими здание, был обнаружен череп лошади. По заключению специалиста по археолозоологии, находка относится к XII или XIII веку.

Примерно до начала XII века обширные помещения под трибунами Колизея принадлежали церкви Санта-Мария-Нова на Римском форуме и сдавались в аренду под жилье и ремесленные мастерские. Затем здание Колизея стало использоваться как укрепление в постоянных вооруженных конфликтах между знатными семействами Рима. Тот, кто владел Колизеем, контролировал доступ с запада и севера к резиденции папы в Латеранском дворце. К 1130 году Колизей принадлежал семейству Франджипани.

Это вызывало постоянное беспокойство римских пап, так как их отношение с Франджипани не были мирными. В 1119 году Ченчо Франджипани со своими приверженцами, выломав ворота, ворвался в церковь Сан-Себастьяно-аль-Палатино, где только что был избран папа Геласий II. Франджипани схватил Геласия, повалил его на землю и избил ногами, а затем велел заточить в тюрьму. Только восстание римского народа заставило Франджипани выпустить папу, и тот объявил, что прощает его. На в 1121 году новый папа Каллист II разрушил замок Франджипани. В первой трети XIII века шла жестокая борьба за Колизей между семьями Франджипани и Аннибальди. Последним удалось отвоевать себе примерно половину сооружения.

Фото: ANSA

Возможно, найденный череп принадлежит лошади, погибшей во время одного из этих конфликтов. По словам главного археологического инспектора Колизея, Национального музея и археологической зоны Рима Франческо Просперетти (Francesco Prosperetti), найденный череп показывает, что квартал Колизея ждет надлежащего археологического исследования и может преподнести ученым еще много сюрпризов на каждом уровне. Раскопки в зоне фундамента продолжаются, а лошадиный череп ученые намерены подвергнуть дополнительным исследованиям.

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