Песков опроверг вмешательство Путина в выборы президента РАН‍

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что глава государства намерен поддержать кандидатуру действующего президента Российской академии наук Владимира Фортова на выборах нового президента РАН, сообщает РИА Новости.

Песков, комментируя слухи, отметил: «Я бы не сказал, что это соответствует действительности, скорее, не соответствует».

Представитель Кремля уточнил: «До выборов есть еще время, и эта тема не совсем на повестке дня президента пока еще – это первое. Второе – вы знаете, что президент с большим уважением относится к нынешнему главе академии наук Фортову, и они часто общаются, часто проводят совещания, но, тем не менее, как и в ходе всех остальных выборных процессов, президент всегда был и остается сторонником поливариантности и действительно выборности».